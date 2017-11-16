В Харькове автомобиль въехал в гипермаркет, сообщили СМИ

Автомобиль въехал в гипермаркет Караван в Харькове, Украина. 16 ноября 2017

Автомобиль въехал в гипермаркет Караван в Харькове, Украина. 16 ноября 2017

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Водитель автомобиля Dacia Logan въехал в гипермаркет "Караван" в Харькове и продолжил движение внутри него, пострадавших нет, сообщает местное издание "057" со ссылкой на патрульную полицию города.

"По предварительной информации, в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения", — цитирует издание пресс-секретаря управления патрульной полиции Харькова Карину Курбанову.

По предварительной информации полиции, никто не пострадал, на месте работают правоохранители.