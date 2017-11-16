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В мире

Эксперты предрекают Франции обострение проблемы с мигрантами

18:0316.11.2017
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© РИА Новости / Иванова Виктория Демонстрация против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 16 ноября 2017Демонстрация против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Иванова Виктория

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Франция является одной из европейских стран, которая наиболее остро испытывает на себе проблему миграции. Французские эксперты, выступая на международном "круглом столе" в РУДН на тему: "Проблемы миграции и гражданства. Нужны ли новые подходы?", рассказали о том, какие они видят решения миграционного кризиса и чем он может быть опасен для их страны и Евросоюза в целом. Проведение конференции приурочено к 30-летию Института Европы РАН.

Демонстрация против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Иванова Виктория
В Париже проходит акция протеста против реформ Макрона

Общеевропейская политика

"Либо Европа будет создавать единую эффективную политику в области миграции, хотя я не знаю, как это сделать, либо миграция нас захлестнет", — заявил сопредседатель Ассоциации "Франко-Российский диалог", экс-депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани.

По его словам, "никакой общеевропейской политики по этому вопросу не существует, есть какие-то вещи, которые пишут на бумаге, но они не исполняются", а Франция "просто плодит этих беженцев, признавая их таковыми, хотя это не так".

С Мариани не согласился декан факультета права и политических наук Университета Ниццы Кристиан Робер Валлар.

"Мы понимаем, что найти консенсус и найти общее мнение достаточно сложно, но, с моей точки зрения, в режиме такого активного кризиса ЕС скорее справляется со своей задачей", — сказал он.

Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
В Париже протестующие против политики Макрона начали громить банки

Валлар рассказал об успешном действии системы слежения за внешними границами стран ЕС с помощью спутников, вертолетов и беспилотников (European Border Surveillance System, Eurosur), а также выразил мнение об эффективности договоров по возврату незаконных мигрантов со странами их происхождения, как, например, с Турцией.

Проблема интеграции

"Сегодня у нас практически нет жестких критериев, которые обязывают мигрантов интегрироваться в наше общество. Должны быть жесткие критерии ассимиляции, знание языка как минимум", — полагает Мариани.

Бывший замглавы МВД Франции, экс-депутат Европарламента и Национального собрания Франции, политолог Иван Бло, в свою очередь, рассказал о существовании во Франции так называемых "локальных халифатов", то есть районов, где "компактно живут мигранты, они не интегрированы в европейское общество, а живут так, как и жили у себя".

Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
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"В подобных кварталах, в которых не существует законов, могут проповедовать имамы, которые призывают людей к ненависти к местному населению, к терактам, проповедуют экстремистские идеи и иногда они даже призывают вступать в ряды джихадистов. Полиция обычно и не заходит в такие кварталы. Там практически творится беззаконие, и об этом умалчивается во Франции, районы, которые практически не контролируются нашим государством", — сказал Бло.

Что делать?

"Необходимо, чтобы страны ЕС использовали те же подходы, что, допустим, использует Россия, которая является членом конвенции ООН", — предлагает Валлар.

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне в Париже, Франция. 26 сентября 2017
© AFP 2017 / ludovic Mari, POOL
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Экс-депутат Нацсобрания, в свою очередь, призывает обратить внимание на мигрантов, прибывающих из Африки.

"Если мы хотим, чтобы, наконец, остановились эти потоки миграции из Африки, нам нужно заниматься Африкой, помогать африканским странам развиваться. Если мы не будем заниматься развитием африканских стран, мы по-прежнему будем получать миллионы африканцев, и демографический взрыв будет продолжаться", — отметил Мариани.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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mex.lexa2017
Чего и следовало ожидать. И не только во Франции. И всё это - последствие желания ЕС добровольно-принудительно угодить Госдепу. Засилье мигрантов, российские санкции - результат трусливой политики Брюсселя и их европейских вассалов...
18:30
16.11.2017
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Александр Васильевич
Что делать: Нужны лагеря беженцев в Африке. А всех прибывающих в Европу немедленно сажать на суда и отправлять в Африку, для разбирательств ТАМ. Тогда вся миграция через месяц прекратится.
18:14
16.11.2017
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