Турция и Ирак обсудили возобновление поставок нефти

КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Представители турецкого энергосектора обсудили в четверг с иракскими коллегами возобновление экспорта нефти из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан, об этом РИА Новости рассказал официальный представитель министерства нефти Ирака Асим Джихад.

Переговоры прошли в Багдаде.

"Стороны подтвердили, что они стремятся ускорить возобновление экспорта нефти в турецкий порт Джейхан", — заявил спикер ведомства.

В середине октября иракские федеральные силы после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук.

Поставки нефти из иракской провинции Киркук, нефтяные месторождения в которой ранее находились под управлением Иракского Курдистана, через Джейхан по-прежнему приостановлены. Представители иракской государственной компании North Oil Company подтверждают, что добыча на экспорт на месторождении Киркук приостановлена с 16 октября, с момента, когда федеральное правительство взяло месторождение под свой контроль. Транзит нефти по трубопроводу "Киркук — Джейхан" обычно составляет около 600 тысяч баррелей в сутки.