Трамп может отменить запрет Обамы на ввоз охотничьих трофеев из Африки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа может отменить введенный в 2014 году администрацией Барака Обамы запрет на импорт охотничьих трофеев из Африки, в частности в страну снова можно будет ввозить слоновую кость, бивни и головы слонов, говорится в заявлении службы США по рыбным и животным ресурсам.

Согласно данным сайта службы США по рыбным и животным ресурсам, организация будет выдавать разрешения на добычу и ввоз охотничьих трофеев, даже если животные, такие как львы и слоны, попадают под действие закона об умирающих видах. Таким образом, в США можно будет ввезти трофеи даже из таких стран, как Зимбабве, Замбия и Танзания, где многие популяции диких животных находятся под угрозой исчезновения.

"Законная, хорошо организованная спортивная охота… может помочь сохранить определенные виды, стимулируя местные сообщества сохранять виды и внося крайне необходимые денежные средства в охрану этих видов. Чтобы помочь сохранению (видов), охотники должны выбирать для охоты страны с сильным управлением, правильным менеджментом и здоровыми популяциями диких животных", — говорится в сообщении на сайте службы.

На сайте службы уже опубликованы формы для заявлений на импорт охотничьих трофеев вымирающих видов животных.

Вместе с тем, официальных заявлений правительства США по этому вопросу пока не было.