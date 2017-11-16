Трамп может отменить запрет Обамы на ввоз охотничьих трофеев из Африки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа может отменить введенный в 2014 году администрацией Барака Обамы запрет на импорт охотничьих трофеев из Африки, в частности в страну снова можно будет ввозить слоновую кость, бивни и головы слонов, говорится в заявлении службы США по рыбным и животным ресурсам.
"Законная, хорошо организованная спортивная охота… может помочь сохранить определенные виды, стимулируя местные сообщества сохранять виды и внося крайне необходимые денежные средства в охрану этих видов. Чтобы помочь сохранению (видов), охотники должны выбирать для охоты страны с сильным управлением, правильным менеджментом и здоровыми популяциями диких животных", — говорится в сообщении на сайте службы.
Вместе с тем, официальных заявлений правительства США по этому вопросу пока не было.