Военные уничтожили троих разыскиваемых террористов на Синайском полуострове

КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Египта ликвидировали троих особо опасных террористов, а также задержали 74 подозреваемых в причастности к террористической деятельности на севере Синайского полуострова за последние несколько дней, говорится в сообщении официального представителя армии.

Кроме того, военные уничтожили пять полноприводных автомобилей, четыре мастерских по изготовлению взрывчатки и два подземных хранилища, в которых находилось порядка десяти тон различного топлива. На одном из КПП при въезде на Синайский полуостров военные задержали двух подозреваемых, у которых при себе были поддельные паспорта, крупные суммы денег и средства спутниковой связи.

"Силы по защите правопорядка второй армии продолжают операции по окончательному искоренению терроризма на севере Синайского полуострова", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.