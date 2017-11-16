Президент Южной Осетии пригласил Путина посетить республику в 2018 году

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 ноября 2017

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 ноября 2017

ЦХИНВАЛ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить республику 26 августа 2018 года в рамках празднования десятой годовщины независимости.

Бибилов во вторник в Москве встретился с Путиным. По итогам переговоров с российским лидером он сообщил, что Цхинвал и Москва готовят соглашение, которое упростит получение гражданства Российской Федерации гражданами Южной Осетии.

"Я пригласил Владимира Владимировича в Южную Осетию на праздники. Если он приедет, то это стало бы большим политическим событием в истории нашей республики", — цитирует Бибилова агентство Sputnik Южная Осетия.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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