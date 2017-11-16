"Милость лидера": таджикскую газету переименовали в честь Эмомали Рахмона

ДУШАНБЕ, 16 ноя – РИА Новости. В Таджикистане местная газета города Шахринава сменила название с "Шахринавская правда" на "Милость лидера" ("Файзи Пешво"), сообщает Sputnik Таджикистан.

Руководство газеты объяснило свое решение "велением времени". По словам главного редактора Хикматулло Саттори, старое название появилось в начале 1990-х годов и уже не соответствует современным реалиям.

Чтобы выбрать новое название, редакция объявила конкурс. По его итогам было принято решение переименовать газету в "Милость лидера". Это событие совпало с отмечаемым в Таджикистане 16 ноября праздником — Днем президента.

Газета "Шахринавская правда" начала издаваться в 1993 году. Она выходит 4-6 раз в месяц тиражом 2,6 тысячи экземпляров.

В 2015 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон законодательно получил статус Лидера нации. В 2017 году все государственные СМИ обязали полностью писать в публикациях титул президента Таджикистана.

С 2016 года в республике ежегодно празднуется День президента — 16 ноября 1994 года, Эмомали Рахмон принял присягу и стал президентом республики.

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