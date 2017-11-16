В Киеве задержали мужчину с самодельным взрывным устройством

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украинские полицейские задержали жителя Киева, у которого в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

"В Оболонском районе у местного жителя полиция обнаружила самодельное взрывное устройство… Теперь мужчине грозит до семи лет тюремного заключения", — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, мужчина заявил, что взрывное устройство нашел и оставил себе. Правоохранители изъяли его и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до семи лет лишения свободы.