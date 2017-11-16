Путин оценил сложность задачи по снижению смертности от туберкулеза в мире

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал амбициозной задачу по снижению в мире к 2035 году смертности от туберкулеза на 95%, а заболеваемости — на 90%.

"Планируется, что к 2035 году смертность от туберкулеза будет снижена на 95%, а заболеваемость — на 90%. Безусловно, это очень амбициозная задача, сложная задача, особенно для стран с высоким бременем туберкулеза, то есть стран с наибольшим числом заболевших в течение года. Пока такая ситуация, к сожалению, вызывает заботу и у нас, обеспокоенность в России", — сказал Путин, выступая на Глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу.

Он также отметил, что на борьбу с заболеванием должна быть ориентирована мировая наука, консолидированы усилия всех государств.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. 1 миллион детей заболели туберкулезом — 170 тысяч из них скончались.