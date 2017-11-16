В Совфеде прокомментировали отказ Трампа от плана по решению проблемы КНДР

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отказавшись от плана "двойного замораживания" по КНДР, сорвал первую попытку мирного урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи из-за недостаточной политической воли, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Ранее Трамп заявил о том, что США и Китай не примут план "двойного замораживания" по КНДР, который предполагает остановку любых ядерных испытаний Пхеньяном, с одной стороны, и крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи — с другой.

"Я думаю, что просто недостаточно еще политической воли, потому что все прогрессивное мировое сообщество, включая страны, представленные в регионе, активно выступают за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. И только Трамп вместе с Ким Чен Ыном на пару продолжают бряцать оружием, это, конечно, вызывает большое недоумение с нашей стороны", — заявил Морозов РИА Новости.

Парламентарий считает, что сложившуюся с КНДР ситуацию можно решить исключительно на основе договоренностей.

"Но то, что конкретно этот план не удалось согласовать, я думаю, что это первая попытка все-таки мирного урегулирования. Мы ее приветствуем в нашем комитете по международным делам и надеемся, что последующие попытки увенчаются успехом", — заключил он.

План, который предполагает "двойное замораживание", предложила РФ совместно с Китаем. Согласно этой инициативе, лидер КНДР Ким Чен Ын замораживает любые ядерные испытания, любые пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея замораживают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются КНДР как предлог для проведения испытаний. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.