Страны мира должны совместно вести борьбу с туберкулезом, заявил Путин

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Угроза заболевания туберкулезом носит глобальный характер, и решение такой острейшей проблемы возможно только при объединении усилий стран по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Спасибо вам за то, что вы поддержали инициативу проведения международного форума, посвященного этой острейшей проблеме. Убежден, что только вместе, объединяя усилия, мы сможем противодействовать угрозе, которая носит глобальный характер", — обратился Путин к участникам форума.