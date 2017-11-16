Украинские пограничники обнаружили спиртопровод на границе с Молдавией

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта, он был проложен на границе с Молдавией в Винницкой области, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера, 15 ноября, во время мониторинга государственной границы пограничный наряд Могилев-Подольского отряда обнаружил на берегу реки Днестр около 30 метров пластикового трубопровода, который был проложен на глубине 20 сантиметров. Злоумышленники, скорее всего, планировали воспользоваться им для незаконного перемещения спирта из соседней Молдавии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, трубопровод, который еще не использовался по назначению, поскольку шланг не содержал характерного запаха спирта, демонтировали. Правоохранители устанавливают людей, причастных к противоправной деятельности.