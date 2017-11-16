В Казахстане по подозрению в пропаганде терроризма задержали 11 человек

Пограничник с собакой на границе с Казахстаном. Архивное фото

Пограничник с собакой на границе с Казахстаном. Архивное фото

АЛМА-АТА, 16 ноя – РИА Новости. Сотрудники департамента Комитета национальной безопасности по Южно-Казахстанской области задержали 11 жителей региона по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни, сообщила пресс-служба КНБ.

"Шестнадцатого ноября ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей Сайрамского района и города Шымкент", — говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, "указанные лица на систематической основе распространяли в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях материалы, агитирующие экстремистскую идеологию ИГ* и других международных террористических организаций".

Согласно сообщению, экстремистские материалы размещались в 24 сетевых сообществах с общим количеством участников более 400 человек.

"Следственные и иные мероприятия продолжаются", — говорится в пресс-релизе.

*Террористическая организация, запрещенная в России