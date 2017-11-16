Состояние госпитализированной в Таиланде россиянки стабилизуется

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Состояние жительницы Челябинска Марины Логиновой, получившей травму головы на отдыхе в Таиланде и находящейся в коме в местной клинике, стабилизируется, отек мозга спадает, сообщил в четверг ее муж Алексей Логинов.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. Россиянка перенесла, по словам родственников, четыре операции.

"Доктор сказал, что она с каждым днем все лучше и лучше. Медленно, но без осложнений идет процесс восстановления, отек мозга постепенно спадает. Когда он стучит по ее правой руке, она пытается посмотреть в его сторону, повернуть голову. Больше 23 часов Марина дышит без (аппарата) ИВЛ (искусственной вентиляции легких), но через трубку", — написал Алексей на своей странице в социальной сети ВКонтакте, где объявлен сбор средств для помощи пострадавшей.

Он отметил, что если не будет ухудшений, то трубку уберут на следующей неделе. Муж россиянки сообщил, что в среду пострадавшей делали рентген легких, и врач не увидел ничего серьезного, также температура тела больше не повышается, но тем не менее Марина все еще находится в коме.

Как написала в соцсетях учитель Марины Логиновой Леонида Макеева, в школе, где она училась, начали сбор денежных средств. "Мы взяли на себя смелость и обратились к детям, в дневники не писали, кто вспомнит — тот принесет. Меньше 100 рублей не приносили", — сообщила Макеева.

Кроме того, сестра пострадавшей Елена написала в соцсетях, что если врачи дадут разрешение о транспортировке Марины регулярным рейсом, "то нужно… на транспортировку ее в Бангкок и содержание ее там до организации рейса с медиками и оборудованием 5 дней". "Нам необходимо еще 524 тысячи рублей. Этот расчет при перевозке регулярным рейсом", — сообщила она.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее они вынуждены собирать средства.