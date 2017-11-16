Москва возмущена публикацией данных о транзакциях диппредставительств

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Москва возмущена тем, что американские спецслужбы передают в прессу данные о банковских транзакциях российских диппредставительств, это является нарушением Венской конвенции, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает крайнее возмущение передача американскими спецслужбами в прессу данных о банковских транзакциях в адрес диппредставительств России, причем не только в США, а по всему миру. Сделано это в стремлении придать новый импульс раскрутке выдыхающихся мифов о российском вмешательстве в прошлогодние выборы в США, для чего теперь ссылаются на переводы из Москвы через Ситибанк на избирательную кампанию (в Госдуму) 2016 года. Еще говорю: это не милые фейки, это уже дезинформация", — сказала Захарова на брифинге, комментируя публикацию Buzzfeed

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы МИД РФ российским посольствам в десятках стран на сумму более 380 тысяч долларов с обозначением цели перевода "на проведение предвыборной кампании". Издание BuzzFeed никак не учло возможность, что речь шла о проведении голосования на выборах в Госдуму за рубежом, а намекает, что речь идет о "вмешательстве России в выборы в США". РИА Новости пока не располагает комментарием ФБР.

"Еще более серьезный и тревожный момент — это еще одно нарушение в данном случае предписанных Венской конвенцией о дипломатических сношениях норм обращения с нашими официальными представительствами. Публикация сведений о финансовых проводках свидетельствует о том, что грубо нарушены не только тайна банковской информации, но и неприкосновенность счетов посольства России", — подчеркнула Захарова.