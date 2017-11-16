Министр иностранных дел ФРГ впервые более чем за 20 лет посетит Минск

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит Минск 17 ноября с рабочим визитом, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова Белоруссия открыла посольство в Швеции

"Семнадцатого ноября Белоруссию с рабочим визитом посетит вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмар Габриэль. Это первый с 1995 года двусторонний визит федерального министра иностранных дел Германии в Белоруссию", — говорится в сообщении.

В рамках визита запланирована встреча Габриэля с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. В ходе встречи стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога по линии Белоруссия – ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, отмечается в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также примет участие в XV Минском форуме.