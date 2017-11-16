На Украине подрыв автомобиля Нацполиции квалифицировали как теракт

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция квалифицировала как теракт подрыв на мине в Донецкой области служебного автомобиля Нацполиции Украины, в результате чего один сотрудник погиб и двое ранены, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Накануне первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что служебный автомобиль полиции подорвался на мине в районе поселка Гнутово, один полицейский погиб, двое получили ранения и были госпитализированы.

"Факт квалифицирован по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.