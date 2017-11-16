На Украине назвали самую большую ошибку Саакашвили

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допустил "огромную ошибку", приехав на Украину в качестве политика. Об этом заявил бывший мэр Харькова, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, "в истории современной Европы" Саакашвили занял свою нишу как президент суверенного государства и эта позиция помешала ему реализоваться на Украине.

"Здесь он не мог иметь того статуса. Он приехал на нем, как на коне, а потом его оставил и пошел уже ногами по земле", — отметил Добкин.

По мнению депутата, те, кто хочет принести пользу Украине, не должны находиться внутри страны, чтобы не попадать под влияние представителей "БПП", "Народного фронта" и других политических сил.

Саакашвили покинул Грузию после того, как проиграл выборы в 2013 году. На родине против бывшего президента ведется сразу несколько расследований, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В 2015-2016 годах бывший президент Грузии занимал пост губернатора Одессы, но подал в отставку, мотивировав это нежеланием украинских властей бороться с коррупцией. В июле Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.