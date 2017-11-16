В Таиланде погибли три человека при аварии школьного автобуса, сообщили СМИ

БАНГКОК, 16 ноя – РИА Новости. Три человека, в том числе одна школьница, погибли, еще 55 человек получили ранения различной степени тяжести в столкновении школьного автобуса и автомобиля-пикапа в Таиланде, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на полицию.

ДТП произошло в 150 километрах от Бангкока на трассе, ведущей на северо-восток страны, поздно вечером в среду. По информации дорожной полиции, расследующей инцидент, пикап обогнал автобус, готовившийся к повороту, через обочину дороги и выскочил на трассу перед ним. Автобус врезался в пикап, а потом на большой скорости съехал в кювет и перевернулся, сообщает телеканал. В автобусе находились школьники с учителями, ехавшие домой, в северо-восточную провинцию Чайяпхум, после осмотра королевского крематория в Бангкоке.

В ДТП погибли водитель автобуса, его жена, выполнявшая обязанности помощника водителя, и девятилетняя школьница, говорится в сообщении. Еще 55 пассажиров автобуса, школьников и учителей, получили в аварии травмы и были доставлены в ближайшую больницу, где 12 человек все еще остаются в отделении реанимации.

В 2017 году Таиланд по-прежнему находится на одном из первых мест в мире по количеству смертельных ДТП, напоминает телеканал.