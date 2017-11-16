В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в ночь на четверг при взрыве легкового автомобиля на главном шоссе израильского города Тель-Авива, сообщает полиция.

Правоохранительные органы называют произошедшее "криминальным инцидентом", исключая возможность палестинского теракта.

"Взрыв автомобиля на главном шоссе Тель-Авива. Мужчина погиб на месте, второй получил тяжелые ранения", — сообщил официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

Инцидент произошел на многополосном шоссе Аялон — самой оживленной автостраде Тель-Авива с выездами на основные междугородные трассы. Часть дороги была временно закрыта для движения.

На фотографиях, которые распространила полицейская пресс-служба, виден полностью выгоревший после взрыва автомобиль.