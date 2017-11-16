В Чили сенатору нанесли ножевые ранения

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости. Преступник с ножом ранил в голову и живот сенатора парламента Чили Фулвио Росси в четверг, за несколько дней до выборов, сообщает портал 24 Horas.

Нападение произошло в городе Икике, где Росси проводил предвыборные мероприятия, сообщает портал. По некоторым данным, нападавших могло быть несколько, и они могли быть иностранцами. Росси получил ранение в живот и голову, после оказания первой помощи он был выписан из больницы.

Нападение на парламентария уже осудила президент страны Мишель Бачелет. "Неприемлемая атака на сенатора Фулвио Росси, которому я желаю скорейшего восстановления. Мы должны, среди прочего, сделать так, чтобы политические дебаты всегда проходили в уважительной обстановке. Чили не заслуживает этого насилия", — написала Бачелет в своем микроблоге в Twitter.

Нападение на Росси произошло за несколько дней до выборов, на которых он планирует переизбираться на своем посту. Помощница сенатора рассказал, что в течение последнего времени в адрес Росси неоднократно поступали угрозы за его жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов в Чили.