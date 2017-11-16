МГУ вошел в число 150 лучших вузов мира

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в рейтинг еженедельного журнала Times Higher Education (THE), включающий 150 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.
Как сообщает издание, МГУ стал единственным российским вузом, вошедшим в этот рейтинг, заняв 126-ю строчку.
Первые три места заняли американские вузы — Калифорнийский технологический институт, Гарвардский и Колумбийский университеты.
Рейтинг составлялся консалтинговой компаний Emerging и основывается на мнении работодателей 33 стран мира.