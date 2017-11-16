В Вене прошла акция против правой партии в правительстве

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Около трех тысяч человек приняли участие в факельном шествии в австрийской столице в среду вечером против вхождения правой Австрийской партии свободы (FPOE) в коалиционное правительство, сообщает полиция Вены.

"Около трех тысяч человек приняли участие в сегодняшнем собрании в правительственном квартале. Демонстрация прошла мирно без инцидентов с вмешательством полиции", — говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Twitter.

В Австрии 15 октября прошли досрочные парламентские выборы. Согласно итоговым данным МВД, Австрийская народная партия стала лидером голосования, набрав 31,5%. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии с 26,9% голосов избирателей. Право-националистическая Партия свободы оказалась на третьем месте с 26% голосов. В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно.

Австрийская право-националистическая FPOE, занявшая третье место на прошедших парламентских выборах, ранее приняла предложение вступить в коалицию с лидером голосования Австрийской народной партией.