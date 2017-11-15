Кисляк заявил, что контактировал с окружением Трампа

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк подтвердил, что контактировал с окружением президента США Дональда Трампа, поскольку это является нормой для дипломатической работы.

"В статье The Washington Post рассказали, что я контактировал с советником по национальной безопасности тогда избранного президента Трампа — а кто из серьезных дипломатов не пытался установить контакты с окружением избранного президента?" — сказал он в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Это предусматривает нормальная дипломатическая работа", — добавил он.

Кисляка, который работал послом РФ в США с 2008 года, на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Кроме того, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.