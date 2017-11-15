Кисляк заявил, что контактировал с окружением Трампа

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк подтвердил, что контактировал с окружением президента США Дональда Трампа, поскольку это является нормой для дипломатической работы.
"В статье The Washington Post рассказали, что я контактировал с советником по национальной безопасности тогда избранного президента Трампа — а кто из серьезных дипломатов не пытался установить контакты с окружением избранного президента?" — сказал он в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Это предусматривает нормальная дипломатическая работа", — добавил он.
Кроме того, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.