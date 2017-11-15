Военный кредит привязывает страны Балтии к ВПК США, заявил эксперт

ВИЛЬНЮС, 15 ноя — РИА Новости. Если страны Балтии захотят диверсифицировать военный экспорт и покупать оружие не из США, против них применят санкции, заявил в интервью Sputnik Литва военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он пояснил, что проект бюджета вооруженных сил США на 2018 год предусматривает, что Латвии, Литве и Эстонии будет выделено 100 миллионов долларов. При этом деньги привяжут к конкретным поставкам: оружие и боеприпасы придется заказывать у военно-промышленного комплекса США, а оплачивать счета будет Пентагон.

Он отметил, что 100 миллионов долларов — небольшая сумма для трех государств. Однако после получения кредита страны Балтии станут постоянными закупщиками военно-промышленного комплекса США.

"Условия кредита достаточно лояльны, если страна покупает оружие только у США. Но стоит этой стране попытаться купить оружие у другой страны, вступают жесткие санкции. То есть проценты по кредиту становятся грабительскими. Поэтому страны становятся постоянными заказчиками ВПК США", — подчеркнул Леонков.

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