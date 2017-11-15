Россия и Ирак скоро придут к компромису по сделке "Роснефти", заявил посол

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия и Ирак в ближайшем будущем примут удовлетворяющие их решения по договорам "Роснефти" с автономным регионом Курдистан, заявил в интервью РИА Новости посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

"В ближайшем будущем будут некоторые решения, которые удовлетворят обе стороны – правительство Ирака и правительство России. Мы как правительство Ирака имеем твердую и ясную позицию – округ Курдистан является частью Иракского государства. Мы не против, а даже, наоборот — за взаимодействие со всем Ираком – с югом Ирака, округом Курдистан и другими районами, но оно должно быть через федеральное правительство", — сообщил посол.

"Вы знаете, что компания Somo, является государственной компанией и эта единственная компания, которая имеет право добывать и продавать нефть и действия проходят через федеральное правительство и распространяются в зависимости от результатов переговоров. Поэтому переговорами озадачены, как посольство, так и правительство Ирака и есть взаимодействие между правительствами Ирака и России по данному вопросу", — отметил он.

"Роснефть" ранее в отчетности подтвердила предоставление правительству Иракского Курдистана 1,3 миллиарда долларов аванса в течение 2017 года в рамках контракта на поставку нефти. Стороны в конце февраля этого года заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес "Роснефти" в период с 2017 по 2019 год, который предусматривает предоплату. Кроме того, в октябре компания сообщила, что подписала с правительством автономии документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона.

Также во вторник парламентский комитет по нефти и энергетике Ирака осудил контракт, заключенный между Иракским Курдистаном и "Роснефтью", назвав его незаконным, и призвал российскую нефтяную компанию отказаться от него.

Общая сумма подписанных контрактов между "Роснефтью" и Иракским Курдистаном, согласно заявлениям главы комитета по финансовым и экономическим вопросам в парламенте этой автономии Эззет Сабера, превысила три миллиарда долларов.