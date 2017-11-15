Помощник госсекретаря США назвал условие для снятия санкций с России

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ "не выполнит условия минских соглашений" по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил в среду на брифинге в Киеве новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.

"Санкции будут оставаться в силе до того времени, пока Россия не выполнит условия минских соглашений", — сказал Митчелл, выступление которого транслировали украинские телеканалы.