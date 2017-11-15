В МИД Польши назвали резолюцию ЕС по санкциям инструментом давления

ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польша рассматривает резолюцию ЕС как инструмент политического давления, говорится в заявлении МИД страны.

Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом политико-экономических санкций в отношении Польши за отход от норм демократии и правового государства. В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.

"К сожалению, Европейский парламент принял резолюцию в очень неудачный момент, когда парламентский этап законодательного процесса в Польше только начинается", — говорится в заявлении.

"С сожалением констатируем, что негативная оценка проектов президента Польши о законах основана на устном мнении Европейской комиссии, выраженном всего несколько дней назад. Со своей стороны, правительство Польши предоставляет исчерпывающие, письменные ответы на рекомендации Европейской комиссии", — отметили в МИД.

Подчеркивается, что резолюция Европарламента "не относится к существу спорных вопросов между Европейской комиссией и Польшей – следует, скорее, рассматривать ее как политический инструмент давления на Польшу".

"Текст резолюции выходит за рамки прежнего диалога, включает в себя множество элементов оценочных, она основана на ряде упрощений, как например ситуация потенциальных лиц, ищущих убежища, на границе с Белоруссией. По оценке правительства, меры, применяемые на внешней границе, в том числе, в первую очередь, на пограничном переходе в Тересполе, являются адекватными для текущей миграционной ситуации", — говорится в заявлении.

Также, по мнению польской стороны, резолюция не отражает реального положения вещей, когда речь идет о Беловежской пуще – "резолюция не упоминает, что еще нет окончательного решения Суда справедливости ЕС в Люксембурге о временных мерах, а польское правительство уважает и выполняет постановление заместителя председателя Суда от 27 июля 2017 года, которое прямо уполномочивает Польшу для принятия мер защиты, обоснованных соображениями общественной безопасности".

"Мы уважаем право Парламента как представительного органа в ЕС на выражение своего мнения. Однако принята резолюция — это документ односторонний, слишком часто основанный на оценке политической, а не солидном анализе правовой ситуации", — говорится в заявлении.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде и 25 сентября представил альтернативные версии этих законопроектов. ЕК раскритиковала и новые версии законопроектов, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

Еще два закона — о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей — были подписаны президентом. По мнению ЕК, эти два закона серьезно подорвут независимость правосудия в Польше и будут иметь немедленные и очень значительные негативные последствия для независимого функционирования правосудия.

После публикации закона о работе всеобщих судов ЕК начала процедуру предотвращения Польшей нарушения законодательства ЕС. Очередное официальное письмо по этому вопросу было направлено Варшаве 12 сентября, ЕК предъявила новые официальные претензии и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет соответствующие меры. В настоящий момент ЕК изучает ответ польских властей.

Более того, из-за реформирования польской судебной системы ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.