Новая мода в Литве — доносить на себя после контактов с россиянами

ВИЛЬНЮС, 15 ноя – РИА Новости. Известный в Литве журналист и телеведущий Андрюс Тапинас решил проверить устойчивость деятелей искусства республики к "замыслам врагов" – российским СМИ, сообщает Sputnik Литва.

Поводом стал скандал вокруг интервью литовского дизайнера и модельера Юозаса Статкявичюса информационному агентству Sputnik Литва. В нем Статкявичюс рассказал о своем отношении к происходящему в стране и резко отозвался о некоторых нерешенных проблемах республики. Кроме того, дизайнер заявил о своей любви к России.

Интервью было опубликовано в конце октября. На Статкявичюса обрушился поток критики. Общественность и литовские СМИ обвинили его в том, что он согласился дать интервью "рупору Кремля". Позже модельер попытался отказаться от своих слов и заявил, что не знал, какому изданию он давал интервью.

После этого Андрюс Тапинас решил провести эксперимент. Сотрудник его телепередачи, представляясь журналистом Sputnik, обзвонил ряд деятелей искусства и попросил у них интервью.

Сразу после звонка мнимого журналиста режиссер Даля Ибелгауптайте написала об этом в Facebook.

"ВНИМАНИЕ!!! Невероятно, но правда — мне только что несколько раз звонил подозрительный "No Caller ID", ответила, потому что думала, что кто-то из Лондона, но… представился по-русски корреспондентом Sputnik, из Москвы. Не сказала ни слова, сбросила вызов и больше не отвечала, хотя и звонили. /…/ Благодарны Юозасу Статкявичюсу, поскольку теперь знаем, кто тот Sputnik, и проявляем бдительность… ПУБЛИЧНО ИНФОРМИРУЕМ ВСЕХ, ЧТО НИЧЕГО ОБЩЕГО С НИМИ НЕ ИМЕЛИ И НЕ ИМЕЕМ".

Власти балтийских стран, в частности, Латвии, неоднократно препятствовали работе российских СМИ, объясняя это борьбой с "российской пропагандой".

В связи с подобными случаями в МИД России заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

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