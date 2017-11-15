Замглавред Национальной радиокомпании Украины заявила об обысках в квартире

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялык заявила, что прокуратура проводит обыски в ее квартире в Киеве.

"У меня в квартире обыск. Прокуратура. Связываю это с профдеятельностью. В последнее время я начала курировать направление спецпроектов на радио. В частности, журналистские расследования. В последнее время были угрозы в мой адрес. Речь идет о теневых схемах поступления средств в бюджет", — написала Мялык в среду на своей странице в Facebook.

По ее словам, правоохранители в ходе обыска изымают флэшки, телефоны и ноутбук.

Вместе с тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила, что обыски проводит прокуратура. По ее словам, они не связаны с профессиональной деятельностью журналистки.

"Дело точно не связано с профессиональной деятельностью… Дело по ее родственнику в прокуратуре", — написала Гитлянская в комментариях на странице Мялык в Facebook.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Он призвал международных партнеров усилить давление на Киев для обеспечения свободы слова в стране.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.