Адвокаты Винника сожалеют об отсутствии поддержки со стороны России

АФИНЫ, 15 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокаты россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют, сожалеют об отсутствии поддержки в деле Винника со стороны России, заявил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.

"Мы видим, что власти Соединенных Штатов организованно стараются, чтобы Александр был экстрадирован на территорию США. С другой стороны, та поддержка, которую мы ждали от России, не поступила. И хотелось бы понять причины. Александр Винник — эксперт в блокчейне, и, наверное, он нужен России тоже", — сказал адвокат.

На вопрос, какую поддержку ждали адвокаты, Спирлиадис ответил: "Документальную, дипломатическую, политическую".

"Каждая сторона организует запрос своими способами. Это дело российской прокуратуры, они знают, как это лучше организовать. Но если адвокаты выступают против страны, то им очень трудно, даже если в команде самые эрудированные адвокаты. Если же есть поддержка с другой стороны, то игра была бы более уравновешенной", — сказал Спирлиадис.

По его словам, в данный момент адвокаты одни против Соединенных Штатов. "И, слава Богу, нам удается держаться. Были бы другие адвокаты, Александр был бы уже в Соединенных Штатах", — сказал адвокат.

По его мнению, российская сторона знает, что и как она может сделать.

Другой адвокат Винника – Тимофей Мусатов заявил ранее РИА Новости, что США крайне заинтересованы в выдаче Винника, и этим делом активно занимается американское посольство в Афинах.

"Делом Винника очень плотно занялось американское посольство. Представители посольства и консульства постоянно находятся в министерстве юстиции, в суде", — сказал Мусатов.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Винник не возражал против выдачи в Россию, и решение является действующим. Другой состав совета судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Это решение адвокаты Винника обжаловали, дело будет рассматривать Верховный суд, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции.