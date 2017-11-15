В Харькове неизвестные повредили автомобиль российского генконсула

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Неизвестные повредили автомобиль генконсула России в Харькове, заведено уголовное дело, сообщило управление полиции в Харьковской области в Facebook в среду.

По данным полиции, с соответствующим заявлением 13 ноября днем "в полицию обратился 46-летний генконсул Генерального консульства Российской Федерации в Харькове".

"По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства. Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей", — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и разыскиваются лица, причастные к совершению преступления, следственные действия продолжаются, сообщает полиция.

В генконсульстве РФ в Харькове РИА Новости сообщили, что не будет комментировать данную информацию "Мы не предоставляем комментарии", — сказали в генконсульстве.