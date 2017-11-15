МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает неслучайным то, что принятие конгрессом США законопроекта, предусматривающего в том числе финансирование противодействия России в Европе, совпало по времени с высказываниями о России премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и поддержкой комитетом Генассамблеи ООН резолюции Украины по Крыму.
"Это колоссальная цифра (4,6 млрд долларов). Такого никогда не было. И это не зря совпадает по времени с выступлением Терезы Мэй, которая обвинила Россию в попытках подорвать международную систему правил, а также ряда других лидеров европейских стран, заявляющих о желании России якобы перекроить европейскую архитектуру", — заявил Слуцкий в ходе пленарного заседания в среду.
"Мощнейший всплеск антироссийской истерии. Выделяются огромные деньги на противодействие якобы экспансии России в европейское пространство, Россия провозглашается наиболее опасной страной сначала в информационном, а затем и политическом пространстве", — констатировал Слуцкий.
Парламентарий при этом считает, что противодействует этой истерии телеканал Russia Today, который "сегодня смотрят более 70 миллионов человек в 50 странах мира".
Политик подчеркнул, что принятие поправок о СМИ — иностранных агентах — симметричная реакция на подобные провокационные действия.
"Как вы видите, против нас задействован мощнейший финансовый и информационный потенциал. Мы, естественно, с каждым месяцем задействуем все больше и больше ресурс парламентской дипломатии, чтобы противостоять таким вывихнутым попыткам деформировать образ России в мире… Уверен, что они не пройдут", — заключил Слуцкий.