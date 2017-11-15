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В ГД связали слова Мэй о РФ с резолюцией Украины по Крыму и действиями США

14:1915.11.2017
(обновлено: 16:28 15.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает неслучайным то, что принятие конгрессом США законопроекта, предусматривающего в том числе финансирование противодействия России в Европе, совпало по времени с высказываниями о России премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и поддержкой комитетом Генассамблеи ООН резолюции Украины по Крыму.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Toby Melville/File Photo
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Ранее стало известно, что военный бюджет США предусматривает 4,6 миллиарда долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе. Тереза Мэй, выступая в понедельник с ежегодной речью о внешней политике, жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Это колоссальная цифра (4,6 млрд долларов). Такого никогда не было. И это не зря совпадает по времени с выступлением Терезы Мэй, которая обвинила Россию в попытках подорвать международную систему правил, а также ряда других лидеров европейских стран, заявляющих о желании России якобы перекроить европейскую архитектуру", — заявил Слуцкий в ходе пленарного заседания в среду.

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© Depositphotos / macor
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Парламентарий также напомнил, что одновременно палата представителей конгресса выделяет 350 миллионов долларов Пентагону на 2018 год на предоставление военной помощи Украине, в том числе на оборонительные вооружения и противотанковые системы. Слуцкий напомнил, что в тот же день третий комитет Генассамблеи ООН по предложению американской делегации принял резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в Крыму случаи нарушения прав человека и незаконное установление России законов, юрисдикции и управления на полуострове.

"Мощнейший всплеск антироссийской истерии. Выделяются огромные деньги на противодействие якобы экспансии России в европейское пространство, Россия провозглашается наиболее опасной страной сначала в информационном, а затем и политическом пространстве", — констатировал Слуцкий.

Парламентарий при этом считает, что противодействует этой истерии телеканал Russia Today, который "сегодня смотрят более 70 миллионов человек в 50 странах мира".

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© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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"Сегодня RT стремительно заполнила тот информационный вакуум, который складывался в мире по восприятию российских реалий… Конечно, из-за этого Западу стоит бояться Russia Today, конечно, из-за этого на телеканал надо навесить ярлык иностранного агента. Вот в чем основа той ситуации, которая происходит в США", — пояснил он.

Политик подчеркнул, что принятие поправок о СМИ — иностранных агентах — симметричная реакция на подобные провокационные действия.

"Как вы видите, против нас задействован мощнейший финансовый и информационный потенциал. Мы, естественно, с каждым месяцем задействуем все больше и больше ресурс парламентской дипломатии, чтобы противостоять таким вывихнутым попыткам деформировать образ России в мире… Уверен, что они не пройдут", — заключил Слуцкий.

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