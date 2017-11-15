В Мариуполе демонтировали памятник городам-героям Великой Отечественной

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Памятник городам-героям Великой Отечественной войны демонтировали в среду в подконтрольном Киеву городе Мариуполь в Донбассе, это вызвало скандал с местными жителями, сообщает в среду городской портал Мариуполя 0629.com.ua.
"Металлические конструкции прогнили. Памятник может упасть в любой момент и представляет опасность для окружающих, поэтому было принято решение его демонтировать", — приводит портал слова Очеретина.
Он заверил протестующих, что новый памятник будет установлен в течение полугода, при этом вся символика будет сохранена. Председатель Левобережной районной администрации подчеркнул, что в этом решении нет политической составляющей.
В Мариуполе демонтируют памятник городам-героям СССР.— Голос Мордора (@spacelordrock) 15 ноября 2017 г.
Ещё одно доказательство того, что украинская власть не наследники победителей, а наследники тех, кого судили в Нюрнберге. pic.twitter.com/4IH5tSfgR0
Возмущенные местные жители устроили акцию протеста против сноса памятника, назвав демонтаж актом вандализма. Жители города сообщили, что не нужно трогать памятник вообще.
По данным издания, нашлись также люди, которые поддержали демонтаж. На месте демонтажа памятника находились правоохранители.
На пересечении проспектов Победы и Свободы в Левобережном районе Мариуполя в парке Победы была создана Аллея городов-героев Великой Отечественной войны, которую открывает оригинальный памятник с названиями, флагами и гербами городов-героев — Керчи, Киева, Минска, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Смоленска, Тулы, крепости-героя Бреста, Ленинграда, Одессы, Севастополя и Волгограда.
* Организация, запрещенная на территории России