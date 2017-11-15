В Мариуполе демонтировали памятник городам-героям Великой Отечественной

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Памятник городам-героям Великой Отечественной войны демонтировали в среду в подконтрольном Киеву городе Мариуполь в Донбассе, это вызвало скандал с местными жителями, сообщает в среду городской портал Мариуполя 0629.com.ua.

Процесс демонтажа контролировал председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин. Он пояснил жителям, что старый памятник сносят, чтобы впоследствии заменить его новым, который также будет посвящен городам-героям, кроме того, планируется разбить аллею с цветами.

"Металлические конструкции прогнили. Памятник может упасть в любой момент и представляет опасность для окружающих, поэтому было принято решение его демонтировать", — приводит портал слова Очеретина.

Он заверил протестующих, что новый памятник будет установлен в течение полугода, при этом вся символика будет сохранена. Председатель Левобережной районной администрации подчеркнул, что в этом решении нет политической составляющей.

В Мариуполе демонтируют памятник городам-героям СССР.

Ещё одно доказательство того, что украинская власть не наследники победителей, а наследники тех, кого судили в Нюрнберге. pic.twitter.com/4IH5tSfgR0 — Голос Мордора (@spacelordrock) 15 ноября 2017 г.​

Возмущенные местные жители устроили акцию протеста против сноса памятника, назвав демонтаж актом вандализма. Жители города сообщили, что не нужно трогать памятник вообще.

Они опасаются, что на его месте поставят мемориал лидеру украинских националистов Симону Петлюре или лидеру "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) Степану Бандере.

По данным издания, нашлись также люди, которые поддержали демонтаж. На месте демонтажа памятника находились правоохранители.

На пересечении проспектов Победы и Свободы в Левобережном районе Мариуполя в парке Победы была создана Аллея городов-героев Великой Отечественной войны, которую открывает оригинальный памятник с названиями, флагами и гербами городов-героев — Керчи, Киева, Минска, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Смоленска, Тулы, крепости-героя Бреста, Ленинграда, Одессы, Севастополя и Волгограда.

* Организация, запрещенная на территории России