Уволенный вице-президент Зимбабве вернулся в Хараре, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уволенный вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в среду вернулся в столицу страны Хараре, чтобы возглавить правительство, передает агентство African News Agency (ANA) со ссылкой на осведомленные источники.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. Сообщалось, что после увольнения Мнангагва выехал в ЮАР.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

Мнангагва занимал пост министра госбезопасности в составе первого правительства независимого Зимбабве, а на пост вице-президента был назначен в 2014 году. Тогда же в правящей партии произошел раскол по вопросу наследования верховной власти: часть функционеров поддерживала бывшего министра Мнангагва по прозвищу Крокодил, другая группировка находилась на стороне супруги президента Грейс Мугабе.

Как ранее сообщало ANA, Мугабе удалось договориться с армией о том, чтобы его супруга смогла покинуть страну. Британский телеканал Sky News сообщает, что первая леди уже бежала в Намибию.