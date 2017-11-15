Защита Винника считает, что в Греции меняется отношение к делу россиянина

АФИНЫ, 15 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Отношение к делу россиянина Александра Винника в Греции начинает меняться в положительную сторону, считает адвокат Тимофей Мусатов.

В среду Верховный суд Ареопаг отложил до 6 декабря рассмотрение жалобы на решение совета судей города Салоники о выдаче Винника в США, где его обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Адвокаты просили отложить суд и вызвать двух свидетелей, которые, по их мнению, могут стать ключевыми и дать показания, свидетельствующие в пользу Винника. Суд удовлетворил эту просьбу. Имена свидетелей адвокаты просят не разглашать.

"Мне кажется, что позиция (на судебном процессе в Греции) начинает меняться от крайне негативной на положительную. В дело вошли профессора, элита юридического мира, которая не может войти просто так. Им нужно быть убежденными в том, что они делают, они очень дорожат своим именем, которое зарабатывали по 30, 40, 50, а некоторые и 60 лет. Изучив материалы, они пришли к выводу, что они могут говорить в пользу Александра Винника", — сказал Мусатов РИА Новости.

В процессе участвуют известные греческие адвокаты – Александрос Ликурезос, ведший десятки громких дел. Недавно в судебный процесс вступил профессор Христос Миланопулос, который, в частности, выиграл дело на процессе против выдачи турецких военных в Турцию.

"Нас очень радует то, что юридическая, философская и человеческая мысль в Греции наконец стала осознавать, что происходит, и это в наших интересах", — сказал Мусатов.