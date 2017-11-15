УНП ООН рассказало об идеи создать российско-афганский центр обучения собак

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Центр обучения собак поиску наркотиков в скором времени может появиться в Афганистане; проект поддерживает Россия и, возможно, Япония, рассказал РИА Новости руководитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Юрий Федотов.

По его словам, РФ вносит активный вклад в борьбу с наркоугрозой, исходящей из Афганистана, в том числе в виде финансовой поддержки мероприятий УНП или оказывая содействие в подготовке кадров наркополицейских на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ (Домодедово).

"Сейчас мы рассматриваем новый проект создания центра обучения собак, натренированных на поиск наркотиков. Таких собак в Афганистане практически нет, и сейчас они там появятся. Это совместный проект (РФ) с УНП и, возможно, при поддержке Японии", — сообщил Федотов.

Он также добавил, что Россия является страной, поддерживающей немногочисленные программы альтернативного развития в Афганистане, в рамках которых местные крестьяне получают гранты на выращивание других культур вместо опиумного мака.

В целом, по его словам, управление активно работает с МВД и его новым антинаркотическим подразделением, и "Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции в этой борьбе с незаконным оборотом наркотиков".