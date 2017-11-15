Еврокомиссия призвала к мирному разрешению ситуации в Зимбабве

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия призывает к мирному разрешению ситуации в Зимбабве, заявила на брифинге официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

"Мы очень внимательно следим за событиями "на земле"… мы призываем всех соответствующих игроков перейти от конфронтации к диалогу с целью мирного разрешения (ситуации)", — сказала она, отметив, что события в Зимбабве вызывают опасения у ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.