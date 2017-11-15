Посольство России в Зимбабве действует в ограниченном режиме

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Зимбабве не прекращало свою работу в связи с событиями в стране, но действует в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в среду в дипмиссии.

"Мы не прекратили работу, но продолжаем действовать в ограниченном режиме", — сообщили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.