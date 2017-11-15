МИД Венгрии вызвал посла США из-за плана по финансированию СМИ в стране

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел и торговли Венгрии вызвало американского посла в Будапеште Давида Костеланика и потребовало объяснений относительно плана США по финансированию венгерских сельских СМИ, передает агентство Рейтер.

США в понедельник объявили о выделении 700 тысяч долларов на развитие сельских средств массовой информации Венгрии. Американская программа финансирования предусматривает техническую и финансовую помощь венгерским СМИ, расширение их местной и международной ориентации, а также небольшие гранты. Медиакомпании смогут воспользоваться средствами после мая 2018 года, то есть после парламентских выборов, которые пройдут в стране в апреле следующего года.

По данным агентства, такие планы США расценили в Будапеште как "политическую интервенцию" в преддверии выборов, намеченных на начало следующего года.

"Министерство иностранных дел и торговли вызвало поверенного в делах США с целью получить объяснения. Ему было сказано, что мы считаем это (решение США) политической интервенцией Госдепартамента США в преддверии выборов", — приводит агентство заявление представителя венгерского МИД Тамаша Менцера.