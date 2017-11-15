В СЦКК рассказали о ситуации у Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Киев препятствует созданию зоны безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в среду РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

Донецкая фильтровальная станция находиться в нескольких километрах к северу от Донецка и снабжает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Оперативное командование ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах объекта со стороны украинских силовиков. Международный комитет Красного Креста выступил с предложением создать зону безопасности вблизи объектов жизнеобеспечения в Донбассе. ОБСЕ предложила сторонам конфликта разработать требования к созданию таких зон.

"Мы готовы обсуждать в Минске ситуацию, сложившуюся вокруг Донецкой фильтровальной станции. Мы готовы к мирному, политическому и цивилизованному диалогу в этом вопросе. Но Киев в свойственной ему манере не принимает условий создания зоны безопасности и в ходе переговоров всеми возможными способами препятствует продвижению в этом вопросе",- сказал собеседник агентства.

В представительстве ДНР в СЦКК подчеркнули, что Киев не только отказывается обсуждать проблему с безопасностью в районе фильтровальной станции, но и пытается обвинить Донецк в искусственном нагнетании обстановки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.