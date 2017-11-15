Депутат во время выступления в Раде признался, что не знает украинский язык

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид на заседании парламента в среду выключила микрофон депутату от группы "Возрождение" Антону Киссе, выступавшему на русском языке, и заставила его перейти на украинский язык.

В Раде уже не первый раз депутаты срывают выступления тех парламентариев, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер Рады Андрей Парубий неоднократно призывал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. По его словам, при необходимости он может организовать депутатам перевод. В последнее время русскоговорящие депутаты, в основном из партии "Оппозиционный блок", выступают только на украинском.

Инцидент произошел во время выступления представителей от фракций. Киссе был избран депутатом от Одесской области и всегда выступает на русском языке. В этот раз он тоже начал свое выступление на русском. Вице-спикер попросила его продолжить на государственном языке, иначе не сможет предоставить ему право на выступление.

В ответ Киссе заявил, что пока не владеет государственным языком, но посещает курсы и через месяц попытается говорить на украинском. Сыроид разрешила ему продолжить выступление на русском языке только одну минуту. Ровно через минуту она выключила депутату микрофон. Киссе пытался уговорить ее позволить договорить до конца, однако Сыроид ответила ему, что если он хочет продолжить, то должен говорить на украинском языке.

"На украинском, наверное болгарском, если получится", — ответил он. После чего депутат закончил свое выступление на украинском языке, и депутаты начали ему аплодировать.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.