Три российских актера попали в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Известные российские актеры Леонид Куравлев, Алексей Булдаков и Владимир Стеклов попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте, Куравлев, который наиболее известен по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", попал в базу за "антиукраинскую пропаганду". Булдаков (фильм "Особенности национальной рыбалки") попал в базу за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". Стеклов попал в базу за посещение Крыма.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".