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В Общественной палате назвали профанацией обвинения Мэй в адрес России

12:2115.11.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Архивное фотоПредседатель Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обвинения премьера Великобритании Терезы Мэй в адрес России — профанация, которая свидетельствует о том, что у руководства Великобритании есть серьезные проблемы во внутренней политике, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau
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Выступая с ежегодной речью в понедельник, Мэй жестко раскритиковала Россию. В частности, она обвинила РФ в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. При этом она заявила, что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой и что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира.

"Заявление Терезы Мэй — профанация, которая говорит только о том, что сегодня у руководства Великобритании есть серьезные проблемы во внутренней политике… С одной стороны — давление Евросоюза по поводу Brexit, с другой — огромные дыры в бюджете, связанные с процессом отделения, насчитывающие уже несколько десятков миллиардов евро. И это только предварительные цифры, де-факто все может оказаться намного серьезнее. Поэтому, наверное, премьер-министр решил, что начать пропагандировать антироссийскую риторику — неплохой тактический ход, чтобы сменить информационную повестку, умаслив при этом своих международных партнеров", — сказала Сутормина.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД назвал обвинения Мэй в адрес России безосновательными
Она добавила, что регулярно общается с российскими соотечественниками, которые живут в самых разных уголках мира, и может с уверенностью сказать, что многие люди, в том числе граждане стран-членов ЕС, "крайне скептически относятся к подобным медийным вбросам".

"Они понимают, что, по сути, нет ни одного реального доказательства того, что наша страна каким-то образом вмешивалась в избирательные процессы других государств, в частности США. Руководству Великобритании сегодня необходимо в первую очередь решать внутренние проблемы страны, а не искать каких-то псевдоврагов во вне", — добавила член ОП РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Toby Melville/File Photo
Тереза Мэй угрожает России. Почему на самом деле это капитуляция Лондона
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Порхай как бабочка
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Порхай как бабочка
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