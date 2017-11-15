Бут рассказал, что дополняет тюремный рацион одуванчиками и диким луком

БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, является убежденным вегетарианцем и вынужден дополнять свой тюремный рацион одуванчиками и диким луком с тюремного двора. Об этом он сам сообщил РИА Новости в телефонном разговоре.

"Тут у нас во дворике трава растет. Летом травы почти не было, было слишком жарко. Сейчас травы много, и я в ней нахожу съедобные растения – одуванчики, дикий цикорий, дикий лук", — сказал Бут.

"В столовой с овощами не очень – бывают салатные листья, к ним добавляют немножко огурца, типа нашего парникового, морковь, которая всегда не свежая, а консервированная. Вот и приходится дополнять диету самостоятельно: собирать на тюремном газоне съедобные растения и делать из них себе салат", — рассказал он.

Россиянин добавил, что овощи вообще считаются в американской тюрьме "продуктом-изгоем".

"Всех интересует только мясо и сыр, прежде всего. Многие мои товарищи по блоку едят чипсы с кока-колой и от этого балдеют, а меня считают чудаком, который хочет сам себя отравить", — сказал Бут.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с многочисленными нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.

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