Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу в Минске, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу началось в Минске, сообщила в среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.
В среду в Минске запланированы заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.
"Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам приступили к работе в Минске", — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.