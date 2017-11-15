Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу в Минске, заявили в ЛНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (402)

Встреча контактной группы по Украине в Минске. архивное фото

Встреча контактной группы по Украине в Минске. архивное фото

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу началось в Минске, сообщила в среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

В среду в Минске запланированы заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам приступили к работе в Минске", — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.