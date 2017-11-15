Бут ожидает, что его вернут в одиночную камеру через несколько месяцев

БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, ожидает, что через несколько месяцев его вернут в одиночную камеру. Об этом он сам сообщил РИА Новости в телефонном разговоре.

"Да, конечно, через несколько месяцев меня переведут обратно в блок одиночных камер", — сказал он.

Сейчас Бут пребывает в трехместной камере, куда его поместили по решению дисциплинарного слушания в порядке наказания за телефонный разговор с журналистом телеканала RT, имени которого не было в списке разрешенных администрацией тюрьмы контактов россиянина, несмотря на то, что двухмесячный срок его дисциплинарного взыскания уже истек.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с многочисленными нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.

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