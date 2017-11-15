Виктор Бут рассказал о жизни в трехместной камере

БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, не считает наказанием свое пребывание в трехместной камере, куда его поместили по решению дисциплинарного слушания в порядке наказания за телефонный разговор с журналистом телеканала RT, имени которого не было в списке разрешенных администрацией тюрьмы контактов россиянина. Об этом он сам сообщил РИА Новости в телефонном разговоре.

"Помещение меня сюда было частью наказания, но я не чувствую себя здесь наказанным. В одноместной камере при общем режиме, конечно, комфортней, но иногда надо побыть 24 часа рядом с людьми, так что я рассматриваю этот период моей тюремной жизни просто, как новый опыт. Много разговариваю с одним из двух моих сокамерников, он активно интересуется политикой, тем, что здесь и в мире сейчас происходит", — сказал Бут.

По его словам, в трехместной камере довольно тесно, так как сначала она была рассчитана на два места, но потом туда "втиснули" еще одну койку.

"Хорошо, что этот блок с кондиционером. Старые корпуса строились в шестидесятые годы, там кондиционеров нет, и поэтому летом очень жарко. Летом тут температура поднимается до 35–36, даже иногда до 40 градусов, и влажность бывает в некоторые дни до 100%, практически как в Таиланде", — рассказал он.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с многочисленными нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.

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