Виктор Бут рассказал о жизни в трехместной камере

БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, не считает наказанием свое пребывание в трехместной камере, куда его поместили по решению дисциплинарного слушания в порядке наказания за телефонный разговор с журналистом телеканала RT, имени которого не было в списке разрешенных администрацией тюрьмы контактов россиянина. Об этом он сам сообщил РИА Новости в телефонном разговоре.
По его словам, в трехместной камере довольно тесно, так как сначала она была рассчитана на два места, но потом туда "втиснули" еще одну койку.
Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с многочисленными нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.