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Адвокаты Пучдемона считают, что Бельгия не выдаст его Испании, сообщили СМИ

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (420)
11:3415.11.2017
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© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкКарлес Пучдемон. Архивное фотоКарлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Адвокаты экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его четырех коллег, последовавших за ним в Бельгию, утверждают, что бельгийское правосудие откажет в их экстрадиции в Испанию, сообщила в среду электронная версия газеты Soir.

Флаг Бельгии. Архивное фото
© Fotolia / Jackin
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Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

"По словам адвокатов Пучдемона и его министров, нашедших убежище в Бельгии, бельгийский судья должен отказать в их выдаче испанскому правосудию. Причина: их преследуют не по фактам преступлений, а за их убеждения и политические действия", — пишет издание.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом. Заседание совещательной палаты суда первой инстанции Брюсселя, на котором будет решаться вопрос о выдаче Испании Пучдемона, а также бывших членов женералитета, намечено на 17 ноября. Оно будет проходить в закрытом режиме. Решение может быть принято в тот же день или отложено на 15 дней, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу.

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© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В случае принятия решения об экстрадиции, подлежащие выдаче лица, имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решение отводится еще 15 дней.

Ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе, был выдан судьей Национальной судебной палаты Испании 3 ноября. Накануне восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместитель главы женералитета Ориол Жункерас, были помещены под стражу до рассмотрения дела по существу без права выхода под залог.

Пучдемон призвал Евросоюз оказать давление на правительство Испании за имеющий место, по его мнению, отход от демократических норм и несоблюдение хартии демократических прав ЕС.

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