Железняк прокомментировал решение Рады изъять из закона упоминание о ВОВ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк назвал глумлением над ветеранами решение парламента Украины изъять из закона о статусе ветеранов упоминание о Великой Отечественной войне.

Парламент Украины убрал из закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" упоминание о Великой Отечественной войне, заменив его термином "Вторая мировая война". Такое решение на заседании во вторник поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Этот шаг так называемой "декоммунизации" Киева направлен не только против народной памяти о героических предках, спасших мир от коричневой чумы. Это глумление киевской хунты над оставшимися в живых ветеранами, которых они намерены уничтожить и лишить гарантий социальной защиты. При этом социальные гарантии и льготы намереваются предоставить бандеровскому отребью и боевикам майданного переворота", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, это очередная демонстрация сути киевского режима, который "разглагольствуя с высоких трибун о правах человека, продолжает войну против народа Донбасса".